Президент Польши подписал закон о декриминализации своих наемников в ВСУ

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности граждан страны, участвовавших в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич.

Документ затрагивает граждан Польши, проходивших военную службу в вооруженных силах Украины в период с 6 апреля 2014 года.

Как отмечает «Интерфакс», ранее для службы в составе армии другого государства поляков обязывали получить разрешение от соответствующих органов, в противном случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Новые правила требуют представить для освобождения от уголовной ответственности письменное заявление на имя главы Минобороны Польши с указанием даты и места поступления на службу в ВСУ и ее прекращения.

Варшава, Анастасия Смирнова

