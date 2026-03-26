Четверг, 26 марта 2026, 20:14 мск

Над Брянской областью сбили 41 украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали в Брянской области 41 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 41 вражеский БпЛА самолетного типа», – отметил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Брянск, Анастасия Смирнова

Метки / Украина

ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции в Запорожье: ранены две мирные жительницы / МИД России: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу / Вашингтон проинформировал Москву о своих переговорах с Киевом / На подлете к Москве силы ПВО сбили еще 7 украинских беспилотников / Ребенок в Запорожье получил ранение, взяв в руки фрагмент сбитого дрона ВСУ / Дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Запорожье: ранены 5 мирных жителей / В результате ударов ВСУ пострадали 5 мирных жителей Белгородской области / На подлете к Москве силы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ

