Над Брянской областью сбили 41 украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали в Брянской области 41 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожен 41 вражеский БпЛА самолетного типа», – отметил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Брянск, Анастасия Смирнова

