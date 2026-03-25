Среда, 25 марта 2026, 20:24 мск

Вашингтон проинформировал Москву о своих переговорах с Киевом

Фото: Reuters

Москва получила информацию об итогах переговоров представителей США и киевского режима во Флориде. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Состоялись (переговоры) во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – приводит слова Ушакова «Интерфакс».

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США и Украина провели конструктивные консультации в поисках решения спорных вопросов с для выработки всеобъемлющего мирного соглашения.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

