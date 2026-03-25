Вашингтон проинформировал Москву о своих переговорах с Киевом

Москва получила информацию об итогах переговоров представителей США и киевского режима во Флориде. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Состоялись (переговоры) во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – приводит слова Ушакова «Интерфакс».
Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США и Украина провели конструктивные консультации в поисках решения спорных вопросов с для выработки всеобъемлющего мирного соглашения.
Москва, Анастасия Смирнова
