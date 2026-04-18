Суббота, 18 апреля 2026, 10:49 мск

Беспилотник ВСУ взорвался около родильного дома в Самарской области

Сегодня утром в Самарской области украинский беспилотник атаковал родильный дом. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, вражеский дрон сдетонировал в непосредственной близости от медучреждения в Новокуйбышевске, в здании выбило стекла.

«Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб», – уточнил губернатор в своем канале в Мах.

Режим угрозы атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Новокуйбышевск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

