российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 апреля 2026, 19:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали промышленные предприятия Самарской области

Вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников атаковали промышленные предприятия в Самарской области – Новокуйбышевске и Сызрани. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

«На местах работают экстренные службы. Персонал был эвакуирован. По предварительной информации, пострадавших нет», – проинформировал губернатор, не уточнив, какие именно предприятия подверглись ударам.

Ранее глава Самарской области сообщал об атаке БПЛА по родильному дому в Новокуйбышевске.

В настоящее время воздушная тревога в регионе отменена.

Самара, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Украина,