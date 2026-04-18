ВСУ атаковали промышленные предприятия Самарской области

Вооруженные формирования Украины с помощью беспилотников атаковали промышленные предприятия в Самарской области – Новокуйбышевске и Сызрани. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

«На местах работают экстренные службы. Персонал был эвакуирован. По предварительной информации, пострадавших нет», – проинформировал губернатор, не уточнив, какие именно предприятия подверглись ударам.

Ранее глава Самарской области сообщал об атаке БПЛА по родильному дому в Новокуйбышевске.

В настоящее время воздушная тревога в регионе отменена.

Самара, Анастасия Смирнова

