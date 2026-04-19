Ночью над Россией силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны обезвредили над регионами РФ 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.

По данным оперативного штаба Кубани, в Ейске обломки БПЛА упали в районе территории морского порта, а также повредили три частных жилых дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Последствия ночной атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

