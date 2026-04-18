российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 апреля 2026, 10:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

За ночь над Россией нейтрализовано 258 украинских беспилотников

Фото Минобороны РФ

Сегодня ночью вооруженные силы Украины устроили массированную атаку на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, средствами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены в общей сложности 258 дронов.

Удары пришлись на Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую и Ленинградскую области, а также Новгородскую, Псковскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Ульяновскую области. ВСУ также атаковали Краснодарский край и Крым. Дроны были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, над его регионом было обезврежено 23 беспилотника. Над Ленинградской областью сбили 27 вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, в районе порта Высоцк произошло возгорание. По его словам, пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано.

Последствия ночной атаки ВСУ уточняются. В ряде регионов сохраняется угроза ударов БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,