За ночь над Россией нейтрализовано 258 украинских беспилотников

Сегодня ночью вооруженные силы Украины устроили массированную атаку на российские регионы с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, средствами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены в общей сложности 258 дронов.

Удары пришлись на Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую и Ленинградскую области, а также Новгородскую, Псковскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Ульяновскую области. ВСУ также атаковали Краснодарский край и Крым. Дроны были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, над его регионом было обезврежено 23 беспилотника. Над Ленинградской областью сбили 27 вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, в районе порта Высоцк произошло возгорание. По его словам, пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано.

Последствия ночной атаки ВСУ уточняются. В ряде регионов сохраняется угроза ударов БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

