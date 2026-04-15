Минобороны РФ: массированные атаки беспилотников ВСУ по России обеспечила Европа

Европейские государства причастны к массированным атакам по территории России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

«По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России», – отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны России подчеркнули, существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счёт расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.

«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины. Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям. Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей всё быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – подчеркивается в заявлении Министерства обороны России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

