Днем силы ПВО сбили над Россией 19 украинских беспилотников

В течение дня вооруженные формирования Украины атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены средствами противовоздушной обороны в период с 09:00 до 17:00 мск.

Всего было нейтрализовано 19 беспилотников. Под ударом оказались Белгородская, Курская и Ростовская области, а также Башкортостан. Вместе с тем украинские дроны были также обезврежены над акваторией Черного моря.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 85 украинских БПЛА. Дроны были сбиты в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Москва, Анастасия Смирнова

