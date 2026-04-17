российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 апреля 2026, 19:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем силы ПВО обезвредили 25 украинских беспилотников

Сегодня днем силы противовоздушной обороны отразили атаку 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По денным ведомства, вооруженные формирования Украины пытались нанести удары по Белгородской, Ленинградской и Курской областям. Атаки были отражены в период с 08:00 до 15:00 мск.

Как сообщалось ранее, прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников. В Туапсе погибли два ребенка, еще два человека получили ранения.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,