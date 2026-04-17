Днем силы ПВО обезвредили 25 украинских беспилотников

Сегодня днем силы противовоздушной обороны отразили атаку 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По денным ведомства, вооруженные формирования Украины пытались нанести удары по Белгородской, Ленинградской и Курской областям. Атаки были отражены в период с 08:00 до 15:00 мск.

Как сообщалось ранее, прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников. В Туапсе погибли два ребенка, еще два человека получили ранения.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube