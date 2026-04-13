Понедельник, 13 апреля 2026, 21:29 мск

Венгрия выступит против ускоренного включения Украины в Евросоюз

Будапешт, Апрель 13 (Новый День, Анастасия Смирнова) –Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Об этом сообщил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

В то же время, по его словам, которые приводит «Интерфакс», Будапешт готов обсуждать с другими странами ЕС идею выделения Украине кредита в 90 млрд евро.

При этом политик подчеркнул, что Венгрия из-за очень сложной финансовой ситуации должна сохранить возможность отказа от участия в выделении средств Украине.

© 2026, РИА «Новый День»

