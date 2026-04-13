Все новости Нового Дня

Понедельник, 13 апреля 2026, 16:50 мск

При атаке дрона ВСУ ранена мирная жительница Белгородской области

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотника ранения получили мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в городе Шебекино.

«В результате атаки дрона на административный объект женщина получила баротравму и ссадины лица. В Шебекинской ЦРБ ей оказана помощь, для дальнейшего обследования пострадавшая будет доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. В здании повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены два легковых автомобиля и социальный объект», – уточнил губернатор.

Кроме того, как отметил глава Белгородской области, от ударов дронов повреждены кровли и оборудование трёх коммерческих объектов, остекление двух частных домов, два грузовых и четыре легковых автомобиля.

Ранее сегодня Гладков сообщал о ранении четверых мирных жителей Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

