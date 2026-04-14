Российские войска за минувшие сутки улучшили положение на фронтах спецоперации и нанесли удары по военным объектам, а также по используемой ВСУ энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. В акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера

Кроме того, ударами авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поражены склады хранения беспилотников дальнего действия, хранилища горюче-смазочных материалов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 142 районах.

Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов системы HIMARS и 391 вражеский беспилотник самолетного типа.

Группировки войск «Север» и «Запад» «Южная» и «Центр» улучшили позиции в зоне спецоперации и нанесли поражение противнику в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и в ДНР. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ, атакуя противника в Запорожской и Днепропетровской областях.

Самые большие потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки «Центра», где за сутки были уничтожены более 280 украинских боевиков. Бойцы ВС РФ поразили живую силу и технику противника нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Гулево в ДНР, а также около Новопавловки Днепропетровской области. На этих направлениях разбиты две боевые бронемашины ВСУ, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Общие потери ВСУ на всех фронтах спецоперации составили до 1180 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

