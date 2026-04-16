Четверг, 16 апреля 2026, 20:51 мск

Днем над Россией перехватили 48 украинских беспилотников

Сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 08:00 до 17:00 мск.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и акваторией Черного моря.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны РФ, в течение ночи 16 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Минобороны РФ: массированные атаки беспилотников ВСУ по России обеспечила Европа / Днем силы ПВО сбили над Россией 19 украинских беспилотников / Под контроль ВС РФ перешли Волчанские Хутора в Харьковской области / Армия России ударила по складам дальних беспилотников ВСУ / Венгрия выступит против ускоренного включения Украины в Евросоюз / При атаке дрона ВСУ ранена мирная жительница Белгородской области / Минобороны подвело итоги пасхального перемирия – почти 2000 нарушений со стороны Украины / Армия России нанесла удары по объектам промышленности, энергетики и транспорта Украины

