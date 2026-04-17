российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 апреля 2026, 17:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал 10-летний ребенок

В результате атаки украинских беспилотников пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в Белгороде от удара дрона повреждены сразу 17 автомобилей.

«Девочке, которая в момент атаки была в одной из машин, стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у неё баротравму. Для дальнейшего обследования ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу», – уточнил глава Белгородской области.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что в Белгородской области во время атак украинских беспилотников ранения получили четыре мирных жителя.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,