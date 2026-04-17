В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал 10-летний ребенок

В результате атаки украинских беспилотников пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в Белгороде от удара дрона повреждены сразу 17 автомобилей.

«Девочке, которая в момент атаки была в одной из машин, стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у неё баротравму. Для дальнейшего обследования ребенка доставляют в детскую областную клиническую больницу», – уточнил глава Белгородской области.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что в Белгородской области во время атак украинских беспилотников ранения получили четыре мирных жителя.

Белгород, Анастасия Смирнова

