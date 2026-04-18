За прошедшие сутки российские войска улучшили позиции и продвинулись вглубь обороны противника на ключевых направлениях специальной военной операции. Как сообщает Министерство обороны РФ, ВСУ потеряли в общей сложности более 1100 военнослужащих.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили тактическое положение. При этом нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Приют, Белицкое, Кучеров Яр, Гришино, Новоалександровка, Ленина, Сергеевка в Донецкой Народной Республике, а также Новоподгородное и Новопавловка в Днепропетровской области.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

В то же время подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь противник потерял свыше 225 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, шесть автомобилей и четыре склада материальных средств.

Москва, Анастасия Смирнова

