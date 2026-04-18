Суббота, 18 апреля 2026, 15:42 мск

ВС РФ нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, которые используются в военных целях.

Как сообщает Министерство обороны РФ, поражены также места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 568 беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

