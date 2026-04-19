Вооруженные силы РФ ха прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ключевых направлениях специальной военной операции в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях и Донецкой народной республике.

Как сообщается в сводке Министерства обороны РФ, самые значительные потери противник понес в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Торское, Ленина, Доброполье в ДНР и Райполе в Днепропетровской области.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На всех фронтах СВО уничтожено в общей сложности более 1150 военнослужащих ВСУ.

Москва, Анастасия Смирнова

