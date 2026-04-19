Воскресенье, 19 апреля 2026, 18:00 мск

В Таганроге в результате атаки ВСУ повреждены предприятия, колледж и автомобили

В Таганроге в результате ночной воздушной атаки со стороны вооруженных формирований киевского режима получили серьезные повреждения коммерческие предприятия, механический колледж и более 10 автомобилей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

«Трое горожан обратились за медицинской помощью. Необходимая помощь оказана. Госпитализация не потребовалась», – уточнила мэр.

Территории ТАНТК им. Бериева и Приморского парка полностью оцеплены. В ближайшее время саперы обследуют территорию и обезвредят возможные взрывоопасные предметы.

«Прошу всех не поддаваться панике, сохранять спокойствие и главное соблюдать правила безопасности», – добавила Камбулова.

Таганрог, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

