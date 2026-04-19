Воскресенье, 19 апреля 2026, 15:23 мск

Армия России нанесла удары по объектам энергетики на Украине

Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам на Украине, которые используются в интересах вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Атаки были осуществлены силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

При этом, как уточнили в ведомстве, были также поражены цеха производства и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ночью 19 апреля над регионами России были сбиты 13 украинских беспилотников.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Украина

