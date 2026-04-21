российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 апреля 2026, 18:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгороде при атаке дрона ВСУ на социальный объект пострадала женщина

Фото из тг-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В Белгороде в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получила ранения мирная жительница. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщину с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в здании повреждены остекление и фасад.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,