В Белгороде при атаке дрона ВСУ на социальный объект пострадала женщина

В Белгороде в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получила ранения мирная жительница. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Женщину с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в здании повреждены остекление и фасад.

Белгород, Анастасия Смирнова

