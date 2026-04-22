российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 апреля 2026, 18:46 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем над Россией уничтожено 40 украинских беспилотников

Фото Минобороны РФ

Сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны отразили новые атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Министерство обороны РФ, в общей сложности перехвачено и уничтожено 40 вражеских воздушных целей.

Удары были отражены в период с 8:00 до 16.00 мск. ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Как сообщалось ранее, ночью 22 апреля силы ПВО нейтрализовали 155 беспилотников ВСУ. В результате вражеских ударов обрушился подъезд жилого дома в Сызрани. Пострадали 12 человек. Погибли женщина и ребенок, их тела извлекли из-под завалов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Украина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,