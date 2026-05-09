Суббота, 9 мая 2026, 10:38 мск

ВСУ нанесли удар беспилотниками по Орловской области

Вооруженные формирования киевского режима атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Несмотря на договоренности, в священный праздничный день киевский режим продолжает атаки на Орловскую область. За прошедшие сутки на территории региона уничтожены 10 вражеских БПЛА», – проинформировал губернатор в своем канале в Max.

«Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», – добавил Клычков.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ ранен боец самообороны отряда «Орлан».

Согласно официальным заявлениям, Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая.

Орел, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

