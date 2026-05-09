Суббота, 9 мая 2026, 10:37 мск

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен боец самообороны

В городе Шебекино в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранен боев подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор в канале в Max, добавив, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

