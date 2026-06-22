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Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС стали агрессивнее и изощреннее

Количество и агрессивность атак со стороны вооруженных формирований Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и город Энергодар с начала июня резко выросли. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Прошла очень тяжёлая неделя. Вообще, с начала июня и количество, и агрессивность атак на Энергодар, социальную инфраструктуру, инфраструктуру станции резко выросли», – цитирует РИА «Новости» слова Лихачева.

При этом глава «Росатома» обратил внимание, что удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару стали более изощренными. «Мы отмечаем особую изощренность в атаках за последние дни – по транспортному цеху (ЗАЭС), по энергетической инфраструктуре города. Речь идет о десятках ударов ежедневно, еженочно», – констатировал Лихачев.

По его словам, в настоящее время ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме и находится в безопасности благодаря усилиям персонала.

Ранее сообщалось, что транспортный цех Запорожской АЭС попал под массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ нанесли не менее 14 ударов по объекту вечером 18 июня и в ночь на 19 июня. В результате начался пожар в одном из боксов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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