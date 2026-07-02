Беспилотники атаковали посольство России в Швеции

В Швеции два дрона атаковали посольство России. Дипломаты возложили ответственность на шведские власти.

Инцидент произошел сегодня ночью. Два квадрокоптера, окрашенные в красный цвет, налетели на здание дипмиссии. Один из дронов успел скинуть контейнер с краской, на втором был закреплен муляж взрывного устройства.

Отмечается, что пострадавших нет. В посольстве расценивают произошедшее как попытку запугивания сотрудников дипломатической миссии.

В свою очередь в МИД РФ напомнили, что подобное происходит не впервые, при этом расследование шведских правоохранительных органов ни к чему не привело. Москва возложила ответственность за возможное продолжение атак и их последствия на власти Швеции.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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