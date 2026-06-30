Полянский: Европа может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года

Европа может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

В ЕС ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. В качестве повода используются утверждения об агрессивной России, которая якобы собирается напасть на европейские страны.

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», – цитирует Полянского РИА «Новости».

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что начало прямого столкновения России и Европы прогнозируется на рубеже 2030 года. По словам дипломата, военные приготовления Евросоюза и НАТО все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. Грушко подчеркнул, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса – стратегическое поражение России.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на Европу. Как говорил президент Владимир Путин, у РФ нет никаких причин для этого: «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» указал, что прямое столкновение между НАТО и РФ может привести к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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