Европа готовится к новой войне с Россией. Начало прямого столкновения прогнозируется на рубеже 2030 года. Об этом рассказал «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Военные приготовления Евросоюза и НАТО все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС (а между ними с военной точки зрения разница уже небольшая – я имею в виду, агрессивные устремления в отношении РФ), их главная задача добиться стратегического поражения России. –сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. – Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года».

Тем временем, лидеры ЕС и НАТО интенсивно согласовывают планы по форсированному наращиванию военных расходов. На днях глава министерства войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что альянс стать жестким военным блоком с реальными боевыми возможностями.

Немецкий генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявлял, что по согласованным разведданным всех 32 стран НАТО, ФРГ и ее союзники должны быть полностью готовы к ведению конвенциональной войны с Россией к 2029 году.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на Европу. Как говорил президент Владимир Путин, у РФ нет никаких причин для этого: «ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» указал, что прямое столкновение между НАТО и РФ может привести к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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