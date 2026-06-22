Британский премьер-министр уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с должности. Основным кандидатом на пост считают мэра Манчестера Энди Бернхэма.

«Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии», – сказал Стармер, выступая на Даунинг-стрит. Выборы нового премьера назначены на 9 июля, преемника планируют избрать до возобновления работы парламента в сентябре.

Кир Стармер на протяжении двух лет возглавлял британское правительство. Ему не удалось решить проблем в экономике, он также столкнулся с протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Кроме того, недавно уволившийся министр обороны Великобритании Джон Хили пожаловался Стармеру в открытом письме на недостаточное финансирование армии.

На пост премьера претендует мэр Манчестера Энди Бернхэм. Ранее он уже занимал должности в правительстве, был главным секретарем Казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube