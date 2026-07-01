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Внедрение новой системы въезда-выезда в ЕС привело к хаосу на границах

В Евросоюзе внедрили новую систему биометрической проверки личности на границе. Однако из-за дефицита кадров и технических проблем пассажирам приходится стоять в очередях до пяти часов, а самолеты вылетают полупустыми. Об этом сообщает пишет FT.

Авиакомпании и операторы аэропортов ЕС обратились в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Среди подписантов – отраслевые группы ACI Europe, Airlines 4 Europe и IATA. Они просят разрешить аэропортам временно приостанавливать проверки в пиковые часы, если поток пассажиров превышает пропускную способность пограничных пунктов.

«Только в июле и августе ожидается, что европейские аэропорты обслужат примерно на 4 тыс. пассажиров больше, чем за предыдущие два месяца. Еврокомиссия и государства-члены должны оценить реальное положение дел и то, с чем столкнется наша система воздушного транспорта в ближайшие недели», – говорится в тексте.

Система проверки Entry/Exit System (EES) была введена на границах ЕС в октябре прошлого года, при этом полноценное функционирование стартовало только через полгода. Система действует в Шенгенской зоне и подразумевает сканирование паспорта, снятие отпечатков пальцев и фотографирование въезжающих из третьих стран.

Авиакомпании и аэропорты сообщают, что самолеты вылетают наполовину пустыми, так как из-за задержек на контроле многие путешественники не успевают на посадку. Иностранные туристы, преимущественно из США и Великобритании, уже начинают пересматривать свои поездки в Европу.

В Еврокомиссии заявили, что система работает исправно, хотя и признали, что задержки действительно имеются из-за нехватки персонала и инфраструктурных ограничений.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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