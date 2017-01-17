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Публикации за 17.01.17

Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой. «Мы – лидеры в Европе по высоким технологиям»
Скриншот видео belta.by

Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой. «Мы – лидеры в Европе по высоким технологиям»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о высоком потенциале белорусских разработок в области высоких технологий, приведя в качестве примера широко известное приложение Viber. Об этом он сообщил в своей речи на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире.

Белорусский лидер заявил, что «среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий», – передает БелТА. Для иллюстрации достижений Белоруссии в этой области Лукашенко упомянул о популярном приложении Viber. «Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков, – сказал глава Белоруссии. – Такое, к примеру, как приложение Viber».

По словам Лукашенко, власти Египта заинтересовались белорусскими разработками, основанными на «глубочайших научных исследованиях», и готовы провести в Минске встречу ученых двух стран. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии созданы «благоприятные условия для ведения бизнеса: гарантирована защита частной собственности и инвестиций».

Отметим, что Viber принадлежит международной компании Viber Media, чей головной офис находится в Люксембурге. Пункты разработки приложения распложены в Белоруссии (Минске и Брест), а также в Израиле.

Приложение Viber шесть лет назад разработали израильтяне Тальмон Марко и Игорь Магазинник, напоминает издание tjournal. Разработка продукта частично проходила в Белоруссии, чтобы снизить затраты на рабочую силу.

Каир, Светлана Петрова

Каир. Другие новости 17.01.17

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