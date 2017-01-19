В Индии в ДТП со школьным автобусом и грузовиком погибли 36 человек (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

В Индии случилось крупное дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, жертвами которого стали 26 человек.

Как сообщает РИА «Новости», авария произошла рано утром в округе Этах в штате Уттар-Прадеш, когда школьники направлялись на учебу. В условиях сильного тумана автобус столкнулся с грузовиком, груженым картофелем. По предварительным данным, одной из причин, послуживших аварии, стало превышение скорости, допущенное водителем грузового автомобиля.

Пострадали еще 36 школьников. Спасатели продолжают работать на месте катастрофы. Ранее сообщалось лишь о восьми погибших. Также отмечается, что школа, в которой учились дети, была открыта в четверг, несмотря на то, что администрация округа объявила трехдневные каникулы из-за установившихся в регионе холодов.

Дели, Иван Гридин

Дели. Другие новости 19.01.17

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