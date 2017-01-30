Грузия готова восстановить дипотношения с Россией / Стороны обсудят вопрос в Праге

Публикации за 30.01.17

Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе заявил о готовности восстановить дипломатические отношения с Россией, добавив, что данный вопрос может появиться на повестке дня планируемой встречи представителей стран, пишет газета «Известия».

Встреча Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина намечена на начало февраля в Праге. По словам представителя Грузии, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам и женевские международные дискуссии. Он также отметил, что у грузинской стороны «есть для этого готовность и политическая воля».

Григорий Карасин в свою очередь отметил, что приветствует готовность Грузии обсуждать восстановление дипотношений, пишет издание. Он также отметил, что «препятствия» для восстановления отношений со стороны России не было. Поэтому «сроки позитивных перемен» в этом вопросе «зависят исключительно от Тбилиси», подчеркнул Карасин.

Представитель российского МИДа также подчеркнул, что стороны прилагают усилия по нормализации двусторонних связей «в тех сферах, где это возможно в отсутствие дипотношений». К ним он отнес торговлю, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены. Он добавил, что планируется «планомерно продолжать эту работу».

Тбилиси – Москва, Иван Гридин

Тбилиси – Москва. Другие новости 30.01.17

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