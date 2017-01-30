Грузия назвала условия восстановления дипотношений с Россией / Камни преткновения – Абхазия и Южная Осетия

Публикации за 30.01.17

Вопрос восстановления дипломатических отношений Грузии с Россией не может быть включен в повестку дня до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в вопросе возвращения Абхазии и Южной Осетии, заявил спецпредставитель грузинского премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе.

«Это напрямую связано с территориальной целостностью Грузии. Никаких новостей, к сожалению, в этом направлении нет. Этот вопрос не обсуждается и не может встать в повестку дня до тех пор, пока не будет отмечен прогресс в связи с территориями. Если в этом контексте будет достигнут существенный прогресс, то на каком-то этапе этот вопрос будет рассмотрен, но сейчас не обсуждается, и наши российские коллеги прекрасно знают нашу позицию», – приводит РИА «Новости» слова Абашидзе.

Он также отметил, что очередная встреча с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным намечена на 7 февраля в Праге. Стороны намерены рассмотреть торгово-экономические, транспортные вопросы, обсудить гуманитарные темы. Кроме того, Абашидзе пояснил ситуацию с контрактом о мониторинге товарооборота на границе с РФ, которую, согласно двустороннему соглашению, должна провести швейцарская компания SGS.

Напомним, что в 2011 году Грузия и Россия договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных. Для этого Грузия, также как и Россия, собираются подписать контракты с компанией SGS, которая будет контролировать поток грузов на границе Грузии с РФ, Абхазией и Южной Осетией.

«Ситуация такова: грузинская сторона еще в прошлом году завершила подготовительные работы для начала реализации данного проекта. Речь идет о подписании контактов со швейцарской компанией. Грузинская сторона завершила этот текст контракта, а у российской стороны есть нерешенные вопросы. Мы хотели бы, чтобы эти вопросы были решены как можно скорее. Швейцарские коллеги обещают разобраться в этих проблемах», – добавил он.

Как писал «Новый День», ранее газета «Известия» со ссылкой на Абашидзе сообщила, что, по его словам, при определенных условиях Москва и Тбилиси могут вернуться к вопросу восстановления дипотношений между странами.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. На данный момент между Россией и Грузией диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч Абашидзе и Карасина, проходящих в Праге.

Тбилиси – Москва, Иван Гридин

Тбилиси – Москва. Другие новости 30.01.17

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