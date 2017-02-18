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Публикации за 18.02.17

В Китае вышел на дежурство первый в мире робокоп
Фото: China News

В Китае вышел на дежурство первый в мире робокоп

На железнодорожном вокзале в китайской провинции Хэнань приступил к охране порядка первый робот-патрульный. Если испытания пройдут успешно, андроид будет постоянно дежурить в ночное время.

Как сообщили китайские СМИ, робот-охранник патрулирует зал ожидания на вокзале в городе Чжэнчжоу. Без помощи человека аппарат сканирует и распознает лица окружающих людей. Кроме того, он способен ответить на несколько простых вопросов, а также сообщить о возгорании в здании.

В настоящее время разработчики тестируют робота, если проект окажется эффективным, робокоп заступит на постоянное ночное дежурство.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 18.02.17

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