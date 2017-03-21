Спецслужбы Белоруссии задержали десятки вооруженных боевиков / Лукашенко: они готовили провокацию

Публикации за 21.03.17

В Белоруссии прошла операция по задержанию боевиков, готовивших вооруженную провокацию. Об этом сегодня, 21 марта, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием», – рассказал Лукашенко, добавив, что общественность будет подробно проинформирована об этом случае позже, но все же раскрыл некоторые детали задержания.

«Мы уже несколько десятков (боевиков – прим. ред.) задержали (...), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря – на Украине, в Литве или Польше – не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву», – рассказал белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, что провокацию удалось пресечь благодаря информации, которую сообщила гражданка Белоруссии, находящаяся в одной из стран Евросоюза. «Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация», – добавил белорусский лидер.

По словам президента, теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали злоумышленники. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм. «Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет – в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим», – приводит слова главы государства Sputnik.by.

Напомним, 20 марта Государственный пограничный комитет Белоруссии усилил меры безопасности на одном из участков украино-белорусской границы. Меры безопасности усилены в районе пункта пропуска Александровка и на территории пограничной зоны. В том числе усилены меры при досмотре транспортных средств и проверке документов прибывающих в пограничную зону лиц.

Как передает Belta.by, решение было принято в связи с тем, что была пресечена попытка прорыва через госграницу со стороны Украины внедорожника. Остановить нарушителей удалось только с применением табельного оружия. Пограничники задержали двух человек, их личности которых устанавливаются. Во внедорожнике они нашли пистолет, а также предметы внешне похожие на тротиловые шашки, гранаты РГД-42, электродетонаторы, пластит и самодельное взрывное устройство.

После этого Лукашенко заявил, что «пятая колонна» и бежавшие за границу «отморозки» пытаются дестабилизировать ситуацию в республике при поддержке западных спецслужб.

Минск, Иван Гридин

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