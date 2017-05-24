Президент Филиппин попросил у Москвы современные вооружения / Потому что «в США сейчас ситуация не очень гладкая»

Публикации за 24.05.17

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным, которая состоялась поздно вечером во вторник в Кремле, заявил, что его страна нуждается в современных вооружениях для борьбы с боевиками запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

«Конечно же, наша страна нуждается в современных образцах вооружений, у нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация там не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГ (запрещена в России – прим. ред.), для того чтобы сражаться с их подразделениями и группировками, нам нужно современное оружие», – сказал президент Филиппин, добавив, что рассчитывает на поддержку Москвы.

«Господин президент, я выражаю Вам большую признательность за приглашение посетить Российскую Федерацию. Конечно же, мы считаем Россию нашим близким другом. Мы хотели бы работать над дальнейшим укреплением наших двусторонних отношений по всем направлениям. Сегодня я приехал для того, чтобы заручиться вашей поддержкой и подтвердить нашу дружбу. Нам нужно развивать двусторонние торговые отношения, наращивать товарооборот», – подчеркнул президент Филиппин.

Фото: пресс-служба Кремля

Как передает пресс-служба Кремля, президент России в свою очередь выразил надежду, что конфликт на Филиппинах, в результате которого в провинции Минданао было введено военное положение, будет быстро урегулирован с наименьшими потерями. «Я хочу в начале нашей беседы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки», – заявил Путин.

Дутерте рассказал, что подразделения ИГ (запрещена в России – прим. ред.) заняли провинцию, и по-прежнему сейчас идут столкновения, боевые действия. Мне, к сожалению, нужно вылететь туда и быть там», – отметил Дутерте, добавив, что в результате нападения погибли люди.

«Я и мои коллеги с полным пониманием относимся к тому, что вы вынуждены вернуться срочно на родину. Хочу выразить надежду на то, что конфликт, о котором вы сейчас сказали, будет как можно быстрее урегулирован с наименьшими потерями», – подчеркнул президент РФ.

Отметим также, что с российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин. С филиппинской стороны – министр иностранных дел Алан Питер Кайетано, министр обороны Дельфин Лоренсана, специальный помощник президента Кристофер Лоуренс Го.

Москва, Иван Гридин

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