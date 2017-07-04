Мексиканский мэр женился на крокодиле

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Гуамелула Виктор Агилар взял в жены крокодила. Таким образом он отдал дань местным традициям, согласно которым, его поступок принесет удачу рыбакам в их деле, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что традиции местной народности требуют, чтобы каждый мэр города женился на крокодиле, поскольку население верит, что соблюдение данного ритуала обязательно увеличит уловы рыбаков. Кроме того, сообщается, что для участия в церемонии рептилию нарядили в белые одеяния, а для безопасности окружающих и самого жениха зажали ей челюсти.

Впрочем, газета не уточняет, должен ли молодожен исполнять свои супружеские обязанности и в праве ли он иметь в женах еще и женщину.

Как напоминает «Газета.ру», ранее стало известно, что китайский инженер создал женщину-робота и женился на ней.

Мехико, Иван Гридин

Мехико. Другие новости 04.07.17

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