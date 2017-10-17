Дипломат КНДР допустил начало ядерной войны в любой момент

Пхеньян намерен сохранять свой ядерный арсенал, пока получает угрозы от Вашингтона, об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен. Дипломат добавил, что ядерная война может начаться в любой момент.

Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, Ким Ин Рен отметил, что Северная Корея поддерживает идею денуклеаризации всего мира. Однако Пхеньян не намерен избавляться от ядерного арсенала, пока такими ракетами обладает Вашингтон, который, по словам дипломата, отрицает договор о запрете ядерного оружия.

Ким Ин Рен подчеркнул, что для КНДР обладание ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами является необходимой мерой самообороны. С 1970 года «ни одна страна в мире не подвергалась такой жесткой и прямой ядерной угрозе» со стороны США, как Северная Корея.

«Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент», – заявил зампостпреда.

«Вся материковая территория Соединенных Штатов, – отметил Ким Ин Рен, – находится в досягаемости наших ударов, и если США попробуют вторгнуться хотя бы на дюйм нашей священной территории, они не избегут сурового наказания в любом месте земного шара».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ введении дополнительных санкций против КНДР, которые предполагают жесткие ограничения на научно-техническое и экономическое сотрудничество с Пхеньяном. В документе говорится, что ограничительные меры вводятся для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН от 30 ноября 2016 года, которая была приятна в ответ на ядерные испытания Северной Кореи.

Кроме того, односторонние санкции против Северной Кореи принял Евросоюз. Ограничения были введены в отношении нефтяной отрасли, финансовых транзакций и создания совместных предприятий. В «черный список» попали три чиновника КНДР и шесть организаций.

Пхеньян, Зоя Осколкова

Пхеньян. Другие новости 16.10.17

Разгневанные выходкой Павленского французы потребовали его депортации. / Ученые: Поедание человеческой плаценты опасно для здоровья. / Стало известно имя претендентки на роль девушки Бонда. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»