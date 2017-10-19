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Четверг, 19 октября 2017, 10:57 мск

российское информационное агентство 18+

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КНДР грозит США «невообразимым и неожиданным ударом»

КНДР грозит США «невообразимым и неожиданным ударом»
Фото: Reuters

Северная Корея пригрозила США «невообразимым» ударом в самый «неожиданный» момент, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление ЦТАК, связанное с маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем «Рональд Рейган», которые проходят в водах недалеко от Корейского полуострова.

В сообщении отмечается, что США доставили к берегам КНДР свои «главные цели». «США притащили прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны знать, что столкнутся с невообразимым ударом в неожиданный момент», – говорится в заявлении.

Как напоминает РИА «Новости», авианосная ударная группа ВМС США проводит учения с южнокорейскими боевыми кораблями недалеко от побережья Корейского полуострова. В маневрах примут участие американские эсминцы «Стэтхем» и «Мустин», а также авиация двух стран. Американские и южнокорейские военные отработают действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Отметим, что ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и Северная Корея, и США квалифицируют как межконтинентальные. Кроме того, КНДР провела испытания водородной бомбы, мощность которой, по оценкам экспертов, в 10 раз превысила мощность бомбы, взорванной американцами над японским городом Хиросима в 1945 году.

Пхеньян, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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