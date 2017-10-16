Россия ужесточила санкции против КНДР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ введении дополнительных санкций против КНДР, которые предполагают жесткие ограничения на научно-техническое и экономическое сотрудничество с Пхеньяном. В документе говорится, что ограничительные меры вводятся для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН от 30 ноября 2016 года, которая была приятна в ответ ядерные испытания Северной Кореи.

Указ предписывает всем российским госучреждениям, промышленным, торговым, финансовым и транспортным предприятиям прекратить научно-технические, торгово-экономические и банковско-финансовые связи с КНДР.

Документ также определяет перечень материалов, технологий и продукции, поставка которой в КНДР запрещена. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов стоимостью более $500, а также посуды из фарфора или костяного фарфора стоимостью более $100.

Ограничения также вводят запрет на использование в России недвижимого имущества КНДР, кроме связанной с дипломатической и консульской деятельностью. При этом банковские счета северокорейских диппредставительств в России будут сокращены до одного. Кроме того, вводятся ограничения на военно-техническое, торгово-экономическое, образовательное сотрудничество с Пхеньяном.

В торгово-экономической области запрещается приобретение в КНДР меди, никеля, серебра и цинка. При этом сохраняется предусмотренное резолюцией СБ ООН 2270 от 2 марта 2016 года исключение для проекта по транзиту российского угля по линии ОАО «РЖД» через северокорейский порт Раджин для последующего вывоза в третьи страны.

Вводятся дополнительные ограничения на сотрудничество в транспортной сфере: запрещается поставка новых вертолетов и морских судов в КНДР; с государственной регистрации должны быть сняты все морские суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР; ужесточаются меры досмотра воздушных и морских судов КНДР на территории государств-членов ООН.

Кроме того, расширяются адресные рестрикции в отношении ряда северокорейских физических и юридических лиц, а также списки продукции, включая «предметы роскоши», ввоз/вывоз которых в/из КНДР запрещены. Помимо этого, расширяются списки товаров двойного назначения и других предметов, ввоз которых в КНДР запрещен из-за их потенциального использования для ракетно-ядерных программ страны и других действий, нарушающих северокорейский санкционный режим.

Из пояснительной записки, которую приводит «Интерфакс», следует, что по банковско-финансовой линии государствам-членам ООН предписывается в течение 90 дней со дня принятия резолюции закрыть все представительства своих банков в КНДР. Физическим лицам и организациям запрещается финансирование поддержки ведения торговли с КНДР как по государственным, так и по частным каналам.

Кроме того, должно быть приостановлено научно-техническое сотрудничество с участием лиц или групп, представляющих КНДР, за исключением обменов в области медицины; увеличивается список специальностей, по которым запрещено обучение на территории государств-членов ООН северокорейских граждан.

Как предполагается, ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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