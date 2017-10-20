Глава ЦРУ призвал США готовиться ядерному удару из КНДР

Руководитель Центрального разведывательного управления США Майк Помпео предупредил, что Северная Корея практически завершила подготовку ядерного оружия для возможного нанесения удара по территории США, передает телеканал CBS.

«Сейчас их возможности достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто КНДР стоит на пороге достижения этих возможностей», – сказал Помпео, добавив, что возможности Пхеньяна намного совершеннее, чем пять лет назад, и будут еще совершеннее через пять месяцев.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы ЦРУ, отметил, что, по его мнению, заявления Помпео является «целенаправленной пропагандой»,

о возможности КНДР создать ядерное оружие не вызывают доверия, член Совета Федерации назвал эти данные «целенаправленной пропагандой». «Трудно поверить, что КНДР первой нанесет удар по США, тем более ядерный», – написал Пушков в Twitter.

Как писал «Новый День», ранее Северная Корея пригрозила Вашингтону «неожиданным невероятным ударом». Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и Северная Корея, и США квалифицируют как межконтинентальные. Кроме того, КНДР провела испытания водородной бомбы, мощность которой, по оценкам экспертов, в 10 раз превысила мощность бомбы, взорванной американцами над японским городом Хиросима в 1945 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.10.17

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