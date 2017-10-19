Белорус лишился паспорта из-за кораблика, дома и человечка

Житель города Калинковичи Гомельской области Белоруссии не смог покинуть родную страну. Поводом для отказа в визите на Украину стали рисунки, сделанные его ребенком в паспорте, сообщает агентство БелТА.

Инцидент произошел 18 октября в пункте пропуска «Новая Рудня». 36-летний мужчина предъявил пограничникам паспорт. Изучая документ, пограничники обнаружили на одной из страниц детские рисунки. Ребенок нарисовал домик, кораблик и лопоухого человечка. Мужчина рассказал, что ранее был предупрежден о необходимости замены паспорта, но не придал этому большого значения. В итоге пограничник изъяли у мужчины паспорт и не пустили его через границу.

Фото: ГПК

Как напоминает «Лента.ру», 6 октября таможенники Брестской области задержали россиянина, который пытался провезти через белорусско-польскую границу чемодан денег. При нем было 270 тыс. долларов. Мужчина ехал поездом Варшава – Москва. Наличность была спрятана под подкладкой чемодана. Нарушителю грозит уголовная ответственность – штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

15 сентября в Луганской области (подконтрольная Киеву территория) задержали украинца, который собирался перенести через границу с Россией четыре сумки с шапками на общую сумму свыше 60 тысяч гривен (около 130 тысяч рублей). Изъятый товар был передан сотрудникам Государственной фискальной службы Украины.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 19.10.17

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