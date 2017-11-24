В мечети Египта прогремел взрыв: 75 человек погибли, десятки ранены

В Египте террористы устроили взрыв в мечети в тот момент, когда там молились верующие. По последним данным, не менее 75 человек погибли, число раненых пока не известно. На место происшествия прибыл глава Управления безопасности на Северном Синае.

Взрыв прогремел севере Синайского полуострова, в деревне Равда, примерно в 40 км к западу от города Ариш. Боевики заложили бомбу непосредственно у мечети, взрывное устройство сдетонировало во время утренней молитвы, когда в здании находилось много людей.

Издание Youm7 со ссылкой на очевидцев сообщает, что террористы после взрыва обстреляли мечеть, а также подожгли автомобили, припаркованные неподалеку.

Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в инциденте погибло не менее 75 человек, передает SkyNews Arabia. Ранее сообщалось о 50 жертвах теракта. Количество раненых не уточняется. 12 машин скорой помощи эвакуируют пострадавших в ближайшую больницу. Отмечается, что большая часть погибших – гражданские лица, но среди жертв есть и военные.

Египетские силы безопасности активизируют свои усилия по ликвидации террористических групп на Синайском полуострове. Наиболее опасной из них считается Ансар аль-Макдис, принадлежащая к запрещенной в России организации «Исламское государство».

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 24.11.17

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