После масштабного теракта в Каире введен режим ЧП. Путин предложил помощь

В связи с терактом в Египте, в результате которого погибли более 230 человек и более 130 получили ранения, Министерство внутренних дел Египта ввело в Каире режим чрезвычайного положения. Силовики получили распоряжение взять под охрану все государственные и соцобъекты. Кроме того, власти страны объявили общенациональный трехдневный траур по жертвам терракта.

Как рассказали в российском консульстве, на данный момент каких-либо сведений о пострадавших в ходе атаки террористов россиян не поступало. «Речь идет о зоне северного Синая, которая является военной, и нахождение гражданских лиц там маловероятно», передает «Интерфакс» слова представителя консульства.

Президент России Владимир Путин направил главе Египта Абдель-Фаттахау ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями. Российский лидер назвал теракт жестоким и циничным, а также заявил, что Москва готова к дальнейшему наращиванию взаимодействия с Каиром в борьбе с международным терроризмом.

Как писал «Новый День», жертвами теракта в мечете на севере Синайского полуострова стали 235 человек. Пострадавшими считаются более 130 человек, передает агентство MENA. По мнению наблюдателей, число жертв увеличится: нынешние данные являются предварительными, а многие из участников вечернего богослужения, во время которого случился теракт, получили тяжелые травмы.

Нападение было совершено во время пятничной молитвы в мечети Эр-Рауда в населенном пункте Бир аль-Абед, расположенном неподалеку от столицы провинции Северный Синай. Террористы подорвали бомбу во время богослужения, а потом открыли огонь из автоматического оружия по разбегающимся людям. Al Watan пишет, что в нападении участвовали шесть боевиков, которым удалось скрыться.

По данным телеканала Sky News Arabia, египетские беспилотники спустя несколько часов после атаки нанесли ракетные удары по двум внедорожникам на севере Синайского полуострова. В ходе этой операции уничтожены 15 боевиков, которые, вероятно, были причастны к нападению на прихожан мечети. Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.17

Теракт в египетской мечети: число погибших выросло до 235. / Молнии создают реакции с антиматерией. / В мечети Египта прогремел взрыв: 75 человек погибли, десятки ранены. Читать дальше

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