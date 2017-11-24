Теракт в египетской мечети: число погибших выросло до 235

В результате взрыва в мечети на Синайском полуострове в Египте, по последним уточненным данным, погибли более 230 человек и более 100 получили ранения. Боевики взорвали бомбу в здании, а потом открыли огонь по пришедшим на молитву.

Взрыв прогремел севере Синайского полуострова, в деревне Равда, примерно в 40 км к западу от города Ариш. Боевики заложили бомбу непосредственно у мечети, взрывное устройство сдетонировало во время утренней молитвы, когда в здании находилось много людей.

Sky News Arabia сообщает о 235 погибших. Еще 130 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем им оказывается медицинская помощь – одним помогают на месте, других медики увозят в больницы, передает РБК.

Египетские силы безопасности активизируют свои усилия по ликвидации террористических групп на Синайском полуострове. Наиболее опасной из них считается «Ансар Бейт аль-Макдис», принадлежащая к террористической организации «Исламское государство» (обе группировки запрещены в России).

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Каир, Светлана Антонова

Каир. Другие новости 24.11.17

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