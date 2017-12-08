Россия протянула руку помощи США из-за пожаров в Калифорнии

МЧС России готово помочь Соединенным Штатам Америки в тушении крупных природных пожаров, которые бушуют на юге штата Калифорния. Соответствующее предложение глава российского министерства Владимир Пучков направил телеграммой директору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу.

«Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединенным Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией», – привели в пресс-службе МЧС России содержание документа.

Напомним, на юге Калифорнии бушуют серьезные природные пожары. В связи с разгулом огненной стихии 38 тыс. человек в округе Вентура получили рекомендации покинуть свои дома. В соседнем округе Лос-Анджелес эвакуация затронула около 150 тысяч человек. На сегодняшний день огонь уже уничтожил порядка 150 строений, более 250 тысяч человек остались без электроэнергии. Среди населения пострадавших нет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.17

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