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Пятница, 8 декабря 2017, 09:26 мск

В мире

Россия протянула руку помощи США из-за пожаров в Калифорнии

Россия протянула руку помощи США из-за пожаров в Калифорнии
Фото: AFP

МЧС России готово помочь Соединенным Штатам Америки в тушении крупных природных пожаров, которые бушуют на юге штата Калифорния. Соответствующее предложение глава российского министерства Владимир Пучков направил телеграммой директору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу.

«Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединенным Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией», – привели в пресс-службе МЧС России содержание документа.

Напомним, на юге Калифорнии бушуют серьезные природные пожары. В связи с разгулом огненной стихии 38 тыс. человек в округе Вентура получили рекомендации покинуть свои дома. В соседнем округе Лос-Анджелес эвакуация затронула около 150 тысяч человек. На сегодняшний день огонь уже уничтожил порядка 150 строений, более 250 тысяч человек остались без электроэнергии. Среди населения пострадавших нет.

Москва, Иван Гридин

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