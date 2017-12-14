Трамп пообещал нации новое экономическое чудо

Президент США Дональд Трамп в ходе речи о грядущей налоговой реформе заявил, что страна стоит на пороге нового экономического чуда, следует из сообщения, опубликованного Белым домом.

По словам американского лидера, если конгресс США до Рождества (25 декабря) отправит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе, то американцы уже в феврале увидят снижение налогов и рост доходов. «Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заверил Трамп.

Он подчеркнул, что рост экономики США составляет 3%. «Если не было бы ураганов, то можно было бы достичь четырех процентов», – отметил Трамп, напомнив о целом ряде ураганов, обрушившихся на США в этом году. Трамп заявил, что за время, прошедшее с момента его вступления в должность, было создано 2,2 млн рабочих мест, а безработица находится на самом низком за последние 17 лет уровне.

Как напоминает «Лента.ру», 2 декабря американский сенат одобрил проект закона о налоговой реформе. Одно из положений законопроекта предусматривает снижение налога на прибыль для корпораций США с 35 до 20 процентов. По мнению авторов документа, это повысит конкурентоспособность американской экономики, а также вернет из-за рубежа прибыль американских корпораций. Агентство Reuters назвало положения документа крупнейшим пересмотром правил в этой сфере.

Вашингтон, Иван Гридин

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