Польша назвала условия поставок российского газа

Польша готова рассмотреть возможность подписания нового контракта относительно поставок российского газа. Теперь Варшава просит не привязывать стоимость «голубого топлива» к цене барреля нефти. С соответствующим заявлением выступил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna.

Контракт на поставку российского газа истекает в 2022 году. По мнению восточноевропейской страны, действующий сегодня контракт является невыгодным. Ранее, в сентябре, министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией преждевременно.

«Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в невыгодное положение – мы не подпишем больше контракта, который включает в себя негативные и устаревшие положения», – заявмл Вожняк. Он при это не исключил, что новый контракт с «Газпромом» может быть подписан, но «ни на длительный срок, ни на большие объемы газа».

Как напоминает агентство «Прайм», Польша ежегодно потребляет около 15 млрд кубометров газа, из которых 10 млрд поставляет «Газпром».

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 04.01.18

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