В Узбекистане из тела младенца удалили 16 игл

Медики Узбекистана удалили из 11-месячного ребенка 16 швейных иголок. Анализ показал, что посторонние предметы находились в теле малыша в течение месяца. Правоохранительные органы республики проводят расследование.

Операция проходила в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте. В течение девяти часов медики вытаскивали иголки из тела младенца. В настоящее время ребенок находится в реанимации, пишет местное издание kun.uz.

Врачи утверждают, что пищевод и желудок малыша не повреждены, а значит, он не глотал иголки, они попали в его тело извне.

Выяснением того, как иглы оказались в организме ребенка, займутся правоохранительные органы.

Ташкент, Служба информации РИА «Новый День»

Ташкент. Другие новости 22.01.18

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